Vergunning aangevraagd voor containerplaatsing in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Hertogenlaan 126 in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 13 juli 2026 ontvangen door de gemeente Oosterhout. Het gaat om het gebruik van gemeentegrond voor het tijdelijk plaatsen van een container bij het adres Hertogenlaan 126.

De aanvraag is ingediend met referentienummer 1101390 en wordt behandeld volgens de standaard procedure voor omgevingsvergunningen.