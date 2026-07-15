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Jacobushoeve Boerenfair krijgt vergunning in Dorst
Vandaag om 09:59
De Jacobushoeve Boerenfair in Dorst heeft een evenementenvergunning gekregen voor 21 tot en met 23 augustus 2026.
De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor het evenement aan de Steenovensebaan 29. Het gaat om een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Het evenement, dat plaatsvindt in de Jacobushoeve, wordt gehouden van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus 2026. De aanvraag is op 3 juni 2026 ontvangen en inmiddels goedgekeurd.
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