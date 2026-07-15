Festival onder de Bomen in Den Hout krijgt vergunning

Het Festival onder de Bomen in Den Hout heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2026 op de Houtse Heuvel.

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De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor het Festival onder de Bomen. Dit evenement wordt gehouden op de Houtse Heuvel in Den Hout. De aanvraag voor de vergunning was op 11 mei 2026 binnengekomen.

Het festival biedt vijf dagen lang activiteiten en entertainment. De exacte invulling van het programma is niet bekendgemaakt, maar de vergunning is nu officieel goedgekeurd.