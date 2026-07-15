Grond toegepast aan Kraanschotsedijk in Oosteind

Bij de Kraanschotsedijk in Oosteind is grond of baggerspecie toegepast. De melding is op 10 juli afgehandeld en kan niet worden ingezien of aangevochten.

Gevonden voor jou

De toepassing van grond of baggerspecie, waarbij grond of baggerslib ergens wordt gebruikt of neergelegd, vond plaats aan de Kraanschotsedijk in Oosteind. Dit soort meldingen is verplicht vanwege het effect op bodem en milieu.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00018376 en werd op 10 juli 2026 afgehandeld. Bezwaar of beroep tegen deze melding is niet mogelijk.