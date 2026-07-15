Reyrink Groep krijgt vergunning voor milieustraat in Goirle

Burgemeester en wethouders van Goirle hebben een vergunning verleend aan Reyrink Groep B.V. voor het realiseren van een milieustraat aan het Oude Beeksepad. Dit besluit is op 13 juli 2026 verzonden.

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De milieustraat zal worden gebruikt voor het accepteren, opslaan en overslaan van verschillende soorten afval. Volgens de gemeente heeft deze activiteit een beperkte impact op het milieu. De aanvraag voor de vergunning werd al op 8 december 2023 ingediend.

Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2023-00004581. Belanghebbenden kunnen de aanvraag en bijbehorende documenten digitaal bekijken via het publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.