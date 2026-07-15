Toestemming voor huifkartochten door gemeente Bladel

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven om personen te vervoeren in een huifkar achter een tractor door het hele gebied.

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Op 13 juli heeft de gemeente Bladel een vergunning verleend voor het vervoeren van personen in een huifkar achter een tractor. Deze vergunning geldt voor de hele gemeente. Het kenmerk voor deze zaak is ZBLA2026-001182.

Met deze vergunning kunnen huifkartochten nu officieel plaatsvinden, wat mogelijk voor verandering in de omgeving zorgt. Het besluit is openbaar en ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel.