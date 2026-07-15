Beslistermijn verlengd voor verbouwing woonhuis in Hapert

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor de verbouwing aan Venbroek 32 in Hapert met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

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De gemeente Bladel heeft op 10 juli 2026 besloten de termijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het woonhuis aan Venbroek 32 te verlengen. Deze verlenging is maximaal zes weken. Het dossier is geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-000893.

De gemeente laat hiermee weten dat er mogelijk veranderingen in de omgeving plaatsvinden. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt. Vragen over vergunningen of meldingen kunnen worden gesteld via het contactformulier op de website van de gemeente Bladel.