Beslistermijn voor woonhuis in Hoogeloon verlengd

De gemeente Bladel heeft besloten de beslistermijn voor een woonhuis aan de Dijkstraat in Hoogeloon met zes weken te verlengen.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonhuis aan Dijkstraat 2 in Hoogeloon. Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Bladel aangegeven dat de termijn voor een beslissing met maximaal zes weken wordt verlengd. Het dossier is geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-000887.

Met deze verlenging wil de gemeente voldoende tijd nemen om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. Het besluit kan van invloed zijn op de directe omgeving, maar er is op dit moment nog geen mogelijkheid om een reactie of bezwaar in te dienen.