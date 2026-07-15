Bladel verlengt beslistermijn stoepverlaging voor elektrisch laden

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor het verlagen van een stoep aan Kamille met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het aanpassen van een stoep bij een woning aan Kamille 19 in Bladel. De verlaging is nodig om een elektrische auto te kunnen opladen. De gemeente heeft op 10 juli 2026 besloten de termijn voor deze aanvraag met maximaal zes weken te verlengen.

Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-000848. Tegen de verlenging van de termijn kan geen bezwaar worden gemaakt. De gemeente informeert hiermee omwonenden dat er mogelijk iets verandert in hun buurt.