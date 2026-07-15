Gemeente Bladel stelt subsidie vrijwilligerswerk in

De gemeente Bladel heeft nieuwe regels vastgesteld voor subsidies aan vrijwilligersorganisaties. Vanaf 1 september kunnen niet-gesubsidieerde organisaties een waarderingssubsidie aanvragen.

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Vrijwilligersorganisaties in Bladel kunnen vanaf 1 september tot en met 1 november een subsidie aanvragen die speciaal bedoeld is om vrijwilligers te waarderen. Deze subsidie kan worden gebruikt voor activiteiten, een bedankje of tegoedbonnen. Het totale beschikbare bedrag is 9.000 euro per jaar, waarbij per organisatie maximaal 750 euro wordt uitgekeerd.

Organisaties die dit willen aanvragen, moeten onder andere een namenlijst van actieve vrijwilligers en een beschrijving van het initiatief indienen. Alleen organisaties die geen andere gemeentelijke subsidie ontvangen, statutair in Bladel gevestigd zijn en zich richten op het ondersteunen van kwetsbare inwoners komen in aanmerking. De regeling gaat in op 8 juli 2026.