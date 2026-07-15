Beuk aan Bosscheweg in Aarle-Rixtel mag worden gekapt

Het college van Laarbeek heeft besloten dat een beuk aan de Bosscheweg 12 in Aarle-Rixtel mag worden gekapt. De vergunning is op 13 juli 2026 verleend.

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De aanvraag voor het kappen van de boom werd op 17 juni 2026 ingediend. Het gaat om een ruimtelijke bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig was. Het besluit is op 13 juli genomen en dezelfde dag verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek.

De vergunning geldt voor het kappen van één beuk op het terrein aan de Bosscheweg 12. De bijbehorende stukken zijn digitaal op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Dit kan tot zes weken na de bekendmaking.