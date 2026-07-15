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Verbouwing Dorpsstraat en Kapelpad in Aarle-Rixtel aangevraagd

Vandaag om 10:01

In Aarle-Rixtel is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van panden aan de Dorpsstraat en Kapelpad. Het gaat om een technische bouwactiviteit die bestaande gebouwen moet opwaarderen.

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De aanvraag voor de verbouwing betreft de adressen Dorpsstraat 26 en Kapelpad 1, 3 en 5 in Aarle-Rixtel. De aanvraag is ingediend op 30 juni 2026 en heeft als doel de transformatie en verbetering van de bestaande bebouwing.

Het verzoek is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000593. Na besluitvorming door de gemeente Laarbeek volgt een periode waarin betrokkenen hun standpunten kunnen delen. De aanvraag staat geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026063002459.

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