Melding bodemenergiesysteem in Lieshout

In Lieshout is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het gaat om een kennisgeving van Jansen Bronbemaling B.V. voor de locatie Koekoeklaan 8.

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Het bedrijf Jansen Bronbemaling B.V. heeft op 6 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Laarbeek. Het betreft de aanleg en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem op de Koekoeklaan 8 in Lieshout.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die warmte en kou uit de bodem haalt om gebouwen te verwarmen of te koelen. De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat betekent dat dit uitsluitend een kennisgeving is. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De procedure heeft het kenmerk ZOL-2026-000611 en het DSO verzoeknummer 2026070601595. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.