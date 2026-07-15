Puinbreker ingezet in Ossendrecht: drie dagen werkzaamheden

In Ossendrecht wordt tussen week 29 en week 41 een mobiele puinbreker ingezet. De werkzaamheden duren naar verwachting drie dagen op locatie Aanwas 2.

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In Ossendrecht, op locatie Aanwas 2, gaat een mobiele puinbreker aan de slag. Dit gebeurt in de periode van week 29 tot en met week 41 van 2026. Het apparaat breekt bouw- en slooppuin op locatie, zodat het hergebruikt kan worden. De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal drie dagen.

De melding is op 12 juni 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het betreft een melding in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De stukken zijn op afspraak in te zien bij de gemeente.