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Dakkapel gepland aan achterzijde woning in Huijbergen

Vandaag om 10:01

In Huijbergen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Siardus Bogaertslaan.

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De aanvraag is op 22 mei 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het gaat om een woning aan de Siardus Bogaertslaan 9 in Huijbergen.

De dakkapel zal aan de achterzijde van de woning geplaatst worden. De gemeente heeft op 13 juli 2026 bekendgemaakt dat de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure wordt behandeld.

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