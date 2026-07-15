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Dakkapel gepland aan achterzijde woning in Huijbergen
Vandaag om 10:01
In Huijbergen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Siardus Bogaertslaan.
De aanvraag is op 22 mei 2026 ontvangen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het gaat om een woning aan de Siardus Bogaertslaan 9 in Huijbergen.
De dakkapel zal aan de achterzijde van de woning geplaatst worden. De gemeente heeft op 13 juli 2026 bekendgemaakt dat de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure wordt behandeld.
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