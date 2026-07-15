Recyclingbedrijf in Ossendrecht meldt milieubelastende activiteiten

Recyclingbedrijf All Metals Recycling in Ossendrecht heeft milieubelastende activiteiten gemeld. Het gaat om het innemen, opslaan en afvoeren van elektronisch afval zonder bewerking.

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Bij All Metals Recycling B.V. aan het Putsmolentje 19 in Ossendrecht wordt elektronisch afval, ook wel AEEA genoemd, ingenomen en opgeslagen. Vervolgens wordt het materiaal in grotere hoeveelheden afgevoerd, zonder dat er bewerking op plaatsvindt.

De gemeente Woensdrecht heeft de melding op 3 februari 2026 ontvangen en op 6 juli 2026 afgehandeld. Het bedrijf mag binnen zijn bedrijfsvoering deze milieubelastende activiteiten uitvoeren. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.