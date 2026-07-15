Voormalige veehouderij in Huijbergen wordt akkerbouwbedrijf

Van Hooijdonk B.V. in Huijbergen heeft de bedrijfsvoering gewijzigd. Het bedrijf stopt met het houden van vee en schakelt over naar akkerbouw met opslag voor een aannemersbedrijf.

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Van Hooijdonk B.V., gevestigd aan de Weg naar Wouw 38 in Huijbergen, heeft een melding ingediend om de bedrijfsactiviteiten aan te passen. Het bedrijf stopt met het bedrijfsmatig houden van vee en gaat verder als akkerbouwbedrijf. Daarnaast worden een dieseltank en twee energieopslagsystemen geplaatst.

De wijziging betekent ook dat er opslag komt voor vaste mest, champost (afvalmateriaal uit champignonteelt) en diesel, evenals vloeistoffen die niet brandbaar zijn. Deze worden bewaard in bovengrondse opslagtanks. De melding is op 25 maart 2026 ingediend en op 8 juli 2026 afgehandeld.

De melding heeft betrekking op een voormalige veehouderij die nu volledig omgeschakeld wordt naar akkerbouw en opslagfaciliteiten. Tegen de melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.