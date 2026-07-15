Land van Cuijk subsidieert alternatieve oud-en-nieuw activiteiten

In het Land van Cuijk kunnen verenigingen en stichtingen subsidie aanvragen voor alternatieve activiteiten tijdens de jaarwisseling. Het gaat om initiatieven die veiligheid en verbinding bevorderen.

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Het landelijke vuurwerkverbod dat ingaat tijdens de jaarwisseling 2026/2027 heeft de gemeente Land van Cuijk doen besluiten om alternatieve activiteiten te subsidiëren. De regeling richt zich op initiatieven zoals buurtbijeenkomsten, vuurwerkvrije vieringen en jeugdactiviteiten. De subsidie bedraagt een vast bedrag van 750 euro per wijk of dorp en is bedoeld voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die statutair gevestigd zijn in de gemeente.

De activiteiten moeten plaatsvinden tussen oudjaarsdag en nieuwjaarsdag, openbaar toegankelijk zijn en bijdragen aan ontmoeting, verbinding en veiligheid. Eten, drinken en vuurwerk zijn uitgesloten van de subsidieregeling. Organisaties kunnen tot 15 oktober een aanvraag indienen via het formulier op de gemeentelijke website. De regeling loopt tot 1 maart 2028.