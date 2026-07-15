Vergunning voor opbouw verleend in Westerbeek

Het college van Land van Cuijk heeft op 9 juli een vergunning verleend voor het bouwen van een opbouw op een bestaande uitbouw aan de Stevensstraat in Westerbeek.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en heeft betrekking op het adres Stevensstraat 55 in Westerbeek. Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00002851.

De aanvraag ging over het uitbreiden van een bestaande uitbouw met een opbouw. Hiermee is toestemming gegeven om deze bouwplannen uit te voeren.