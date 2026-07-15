Sanering gemeld aan de Peelstraat in Wanroij

in Land van cuijk

In Wanroij is een sanering gemeld op een locatie aan de Peelstraat. De melding is op 14 juni ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een sanering op het adres Peelstraat 15 A, 5446 PJ Wanroij. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/507551 en DSO-kenmerk 2026061400078.

Volgens de gemeente is tegen deze melding geen bezwaar mogelijk. Voor vragen kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Vermeld daarbij het zaaknummer.