Boekel stelt gewijzigd omgevingsplan vast voor recreatiepark

De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli 2026 het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Het plan maakt de herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk. Er komen maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorzieningen. Ook krijgt het omliggende bosgebied een opknapbeurt.

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Het vastgestelde omgevingsplan richt zich op het plangebied rondom recreatiepark Boekels Ven, inclusief het voormalige bungalowpark De Vliegberg en delen van het bosgebied ten zuiden van Boekel. Naast de bouw van recreatiewoningen en het verbeteren van voorzieningen zoals horeca en wellness, wordt het bosgebied opnieuw ingericht met inheemse bomen. Hierdoor krijgt het gebied een natuurbestemming, terwijl eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen komen te vervallen.

Het plan is gewijzigd vastgesteld na vier ingediende zienswijzen. Belangrijke aanpassingen zijn een nadere toelichting op lichthinder en extra regels over verlichting. Ook zijn er aanvullingen gedaan, zoals een kaartstudie en uitwerking van de lagenbenadering als bijlagen.

Vanaf vandaag ligt het vaststellingsbesluit en het omgevingsplan zes weken ter inzage. Dit kan digitaal via verschillende platforms of op afspraak bij het gemeentehuis van Boekel.