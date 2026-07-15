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Bijgebouw in Heesch wordt tijdelijke mantelzorgwoning
Vandaag om 10:04
Er is een aanvraag ingediend om een bijgebouw aan de Kerkstraat in Heesch te verbouwen tot tijdelijke mantelzorgwoning. Het gaat om het adres Kerkstraat 18.
De gemeente Bernheze heeft op 23 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het bijgebouw op Kerkstraat 18 in Heesch moet worden verbouwd tot een tijdelijke mantelzorgwoning.
Belangstellenden kunnen de stukken bekijken op het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak en tijdens de openingstijden. Meer informatie over de actuele tijden is te vinden op de website van de gemeente.
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