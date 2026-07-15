Vergunningsaanvraag voor carport in Heesch ontvangen

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport aan de Bosschebaan 19f in Heesch. De gemeente Bernheze heeft deze aanvraag op 4 juli ontvangen.

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Op de locatie Bosschebaan 19f, 5384VX in Heesch wil iemand een carport bouwen. De aanvraag hiervoor is op 4 juli 2026 binnengekomen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.

Belangstellenden kunnen de stukken zes weken lang inzien op het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak en tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente.