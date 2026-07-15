Wijziging omgevingsvergunning voor locatie in Heesch

Er is een aanvraag ingediend om een eerder verleende vergunning voor een adres in Heesch te wijzigen. Het gaat om Aardenbaan 13.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 2 juli 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze. Het betreft een wijziging van een eerder verleende vergunning op de locatie Aardenbaan 13 in Heesch.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien op afspraak bij het gemeentehuis in Heesch. Dit kan gedurende zes weken tijdens de openingstijden. Meer informatie over de openingstijden staat op de website van de gemeente.