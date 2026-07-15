De Bevers eren overleden Cees Geel: 'Groot onderdeel van ons succes'

De plotselinge dood van acteur en voice-over inspreker Cees Geel heeft De Bevers diep geraakt. Geel, die dinsdagochtend op 61-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand, was jarenlang de vertrouwde stem van de populaire realityserie rond John en Kees de Bever. "Hij kon iets wat helemaal niet grappig was, tóch typisch De Bevers maken", vertelt Kees in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

"En dan lees je ineens dat hij op 61-jarige leeftijd is overleden", zegt Kees op de radio. "Dan denk je: hè, verdorie. Weer zo'n kunstenaar heengegaan." Want volgens Kees was hij dat echt: een kunstenaar. Hij voelde precies aan wie De Bevers waren en speelde daar met zijn stem op in. "De eerste keer dat wij dat hoorden, dachten we: dit is 'm gewoon. Er zijn heel veel voice-overstemmen in Nederland, dus je hebt best wat keuze. Maar dit was gewoon nuchter, gevat en de timing was geweldig."

Nooit ontmoet

"Het was eigenlijk eng dat hij echt wist wie wij waren", vertelt Kees. Want ondanks dat hij vanaf het begin betrokken was bij het programma, hadden ze hem nog nooit ontmoet. "Het is heel gek dat iemand die je nooit hebt ontmoet, zo'n grote rol in je leven speelt en heeft gespeeld." Maar heeft hij geen spijt dat hij hem nooit heeft ontmoet? "Je denkt: verdorie, maar zo werkt dat gewoon niet. Hij heeft honderden programma's ingesproken en gemaakt. Als hij met iedereen op de koffie had gemoeten, dan had hij een hele drukke agenda gehad." Daarnaast benoemt Kees dat hun programma maar iets heel kleins was van alles wat Geel heeft gedaan, vergeleken met andere veel grote projecten. Toch heeft Kees hem ooit een mail gestuurd om hem te bedanken. "We hebben altijd het besef gehad dat hij echt een groot onderdeel van ons succes was. Als hij eroverheen praatte, dan kreeg je een hele andere serie", stelt Kees. Geel antwoordde op zijn mail en liet weten dat hij het bedankje erg leuk vond om te horen. "Het zal nu nooit meer hetzelfde zijn", weet Kees. Hoe nu verder?

De telefoons van John en Kees staan inmiddels roodgloeiend. Ze krijgen appjes van mensen die hen het nieuws willen brengen, maar ook berichtjes met de vraag: wat nu? "Maar dat is helemaal niet relevant, echt niet relevant. Het is nu belangrijk dat wij zíjn werk gaan eren. Laten we er een mooi eerbetoon maken."

Ook PSV-supporter

Cees Geel was ook een trouwe PSV-supporter. De Eindhovense club liet woensdagochtend via X weten de familie en vrienden van de acteur veel sterkte te wensen met het verlies. Ook acteur Frank Lammers staat stil bij het overlijden van zijn goede vriend. Op sociale media deelt hij een video van hen samen in een café op de plek waar vroeger Ajax-stadion De Meer stond. In het fragment vertelt Geel dat hij ooit in het stadion is geweest. Lammers reageert daarop met: "Later heeft-ie verstand gekregen en is nu PSV-supporter." Waarop Geel reageert met: "Ik heb alles van Frank geleerd."