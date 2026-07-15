Verbouwing woning Vosbergstraat in Heesch gepland

Er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning aan de Vosbergstraat 13a in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag op 1 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een woning. Het is mogelijk om de stukken zes weken lang op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Heesch. Voor de actuele openingstijden kun je de webpagina van de gemeente raadplegen.

Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze aanvraag.