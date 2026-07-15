Vergunning voor verbouwing aan Olen 7a in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het vergroten van een woonhuis, de bouw van een bijgebouw en het slopen van bouwwerken aan Olen 7a.

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Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben op 9 juli 2026 een vergunning verleend voor werkzaamheden aan het adres Olen 7a. Het gaat om een verbouwing waarbij het woonhuis wordt vergroot, een bijgebouw wordt opgericht en diverse gebouwen en bouwwerken worden gesloopt.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 08483658748. De vergunning is vanaf de datum van het besluit in te zien bij de gemeente. Het adres Olen 7a ligt in het postcodegebied 5694 NP in Son en Breugel.