Kaderschouw mag doorgaan in Heeswijk-Dinther

De burgemeester van Bernheze heeft een vergunning verleend voor de Kaderschouw op Fokkershoek 8a in Heeswijk-Dinther. Het evenement vindt plaats van 25 tot en met 27 september 2026.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 9 juli 2026 verzonden. De Kaderschouw zal plaatsvinden op de locatie Fokkershoek 8a. Tijdens het evenement worden verschillende activiteiten georganiseerd, maar verdere details hierover zijn niet in de vergunning vermeld.

De vergunning en bijbehorende stukken zijn zes weken lang in te zien op het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak tijdens de openingstijden. De actuele tijden vind je via de gemeente Bernheze.