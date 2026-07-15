Navigatie overslaan
Ontdek

Son en Breugel geeft vergunning voor bomenkap aan Europalaan

Vandaag om 10:04

De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor het kappen van bomen bij Europalaan 6. De vergunning is op 9 juli 2026 verleend en wordt over vier weken van kracht.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben een vergunning afgegeven voor het verwijderen van bomen aan de Europalaan 6. Het besluit is op 9 juli genomen en de vergunning is vanaf die datum in te zien.

De vergunning treedt vier weken na de bekendmaking in werking. Dit betekent dat de werkzaamheden rond begin augustus kunnen starten, afhankelijk van verdere stappen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Son en Breugel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.