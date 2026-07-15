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Son en Breugel geeft vergunning voor bomenkap aan Europalaan
Vandaag om 10:04
De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor het kappen van bomen bij Europalaan 6. De vergunning is op 9 juli 2026 verleend en wordt over vier weken van kracht.
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben een vergunning afgegeven voor het verwijderen van bomen aan de Europalaan 6. Het besluit is op 9 juli genomen en de vergunning is vanaf die datum in te zien.
De vergunning treedt vier weken na de bekendmaking in werking. Dit betekent dat de werkzaamheden rond begin augustus kunnen starten, afhankelijk van verdere stappen.
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