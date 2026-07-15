Beslistermijn verlengd voor kersenboomgaard in Breda

De gemeente Breda heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een kersenboomgaard aan de Rithsestraat te realiseren met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan. De vergunning is aangevraagd voor een boomgaard aan de Rithsestraat 174 in Breda. De gemeente heeft op maandag 13 juli besloten om de behandeling van deze aanvraag langer te laten duren.

De verlenging van de beslistermijn is noodzakelijk om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen. Volgens de gemeente is het momenteel niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging. Pas wanneer een besluit is genomen over de vergunning, kan er eventueel een bezwaar ingediend worden.