College van Breda wijst vertegenwoordigers aan voor samenwerkingsverbanden

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft op 3 juli 2026 besloten wie hen de komende vier jaar vertegenwoordigt in diverse samenwerkingsverbanden en commissies.

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Het college van Breda heeft een uitgebreide lijst van vertegenwoordigers aangewezen voor de periode 2026-2030. De betrokken personen zullen actief zijn in gemeenschappelijke regelingen, regionale platforms en commissies. Onder meer de GGD West-Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Regio De Baronie vallen onder deze samenwerkingsverbanden.

Daarnaast zijn er vertegenwoordigers benoemd voor specifieke commissies, zoals het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten en de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu voor Vliegbasis Gilze-Rijen. Het besluit is definitief en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingesteld.