Feestweekend KPJ Bavel 2026 wacht op aanvullende gegevens

De aanvraag voor het Feestweekend KPJ Bavel 2026 aan de Veenstraat in Bavel is nog niet volledig. De gemeente Breda heeft de aanvrager op 13 juli gevraagd om extra gegevens aan te leveren. Hierdoor is de beslistermijn met maximaal zes weken opgeschort.

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Het Feestweekend KPJ Bavel 2026 wordt gepland op een weiland aan de Veenstraat in Bavel. Om dit mogelijk te maken, is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan. Deze aanvraag moet worden aangevuld voordat de gemeente Breda een besluit kan nemen.

De gemeente heeft op 13 juli aangegeven dat de beslistermijn tijdelijk wordt stopgezet, in afwachting van de ontbrekende informatie. Dit betekent dat het besluit maximaal zes weken vertraging kan oplopen. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het opschorten van de termijn of tegen de aanvraag zelf.

Wanneer de vergunning wordt verleend, zal de gemeente Breda een nieuw bericht publiceren. Vanaf dat moment kunnen betrokkenen bezwaar maken als de vergunning hun belangen raakt.