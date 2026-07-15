Plannen voor Bed & Breakfast in Budel-Schoot

Er is een aanvraag ingediend om een kleinschalige Bed & Breakfast te realiseren aan de Grootschoterweg 135 in Budel-Schoot.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op 12 juli 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om plannen voor een Bed & Breakfast op de genoemde locatie. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 503706 en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

De kennisgeving van deze aanvraag is puur informatief. Het is niet mogelijk om hier formeel op te reageren en de plannen liggen niet ter inzage.