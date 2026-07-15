Vergunningaanvraag Sint Cornelisplein Gastel stopgezet

De gemeente Cranendonck heeft besloten om een vergunningsaanvraag voor een tijdelijke voorziening op het Sint Cornelisplein in Gastel niet verder te behandelen.

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Op maandag 10 juli heeft de gemeente Cranendonck de vergunningsaanvraag met zaaknummer 482346 stopgezet. De aanvraag ging over het plaatsen van een tijdelijke voorziening op het Sint Cornelisplein in Gastel.

Het besluit betekent dat er geen verdere stappen worden ondernomen met betrekking tot deze aanvraag. Voor betrokkenen is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit. Dit kan vanaf dinsdag 11 juli en de termijn loopt zes weken, tot en met dinsdag 22 augustus.