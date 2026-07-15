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Vergunning verleend voor carnaval in Soerendonk
Vandaag om 10:05
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de carnavalsactiviteiten van CV de Roesdonkers in 2027. Het evenement vindt plaats op de Van Schaiklaan 1 in Soerendonk.
Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 9 juli 2026 en geregistreerd onder dossiernummer 0000495904.
De carnavalsactiviteiten zullen in 2027 plaatsvinden op de locatie in Soerendonk. Belangrijke documenten over het besluit zijn in te zien op het gemeentehuis van Cranendonck, maar daarvoor moet eerst een afspraak worden gemaakt.
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