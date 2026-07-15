Vergunning verleend voor Kindervakantieweek in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de Kindervakantieweek KVW Budel 2026. Het evenement vindt plaats op Jan van Schoonvorststraat 1 in Budel.

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De vergunning voor de Kindervakantieweek is op 13 juli 2026 goedgekeurd door de gemeente Cranendonck. Het evenement wordt gehouden op de locatie Jan van Schoonvorststraat 1 in Budel.

Het besluit is geregistreerd onder dossiernummer 0000485712. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd, tot en met 24 augustus 2026, om de stukken in te zien op het gemeentehuis. Hiervoor is een afspraak nodig.