Vergunning voor dakkapellen Stationsstraat Maarheeze verleend

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van dakkapellen aan de Stationsstraat 70 in Maarheeze. Het besluit is genomen op 9 juli.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft een bouwactiviteit aan de Stationsstraat 70 in Maarheeze. Het gaat specifiek om het plaatsen van dakkapellen op deze locatie. De vergunning is verleend door de gemeente Cranendonck.

Het besluit is genomen op 9 juli 2026. Volgens de gemeente voldoet de aanvraag aan de regels die gelden voor dit type bouwactiviteiten. Voor wie zich wil verdiepen in de details, liggen de stukken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis.