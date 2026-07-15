Vergunning verleend voor dakkapel in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een dakkapel aan de Burgemeester Van Houtstraat 36 in Budel. Het besluit is genomen op 13 juli en betreft een aanvraag voor een bouwactiviteit.

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Op 13 juli heeft de gemeente Cranendonck besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel aan de Burgemeester Van Houtstraat 36 in Budel. De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer 483315.

Het besluit betekent dat de eigenaar aan de slag kan met het bouwproject, dat formeel is goedgekeurd. Voor wie belanghebbende is, is er een termijn van zes weken om bezwaar te maken. Deze periode loopt van 14 juli tot en met 25 augustus.