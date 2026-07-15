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Vergunning Rijksweg 2 Budel ingetrokken

Vandaag om 10:05

De vergunningaanvraag voor Rijksweg 2 in Budel is op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op 10 juli 2026 bevestigd dat de vergunningaanvraag voor locatie Rijksweg 2 in Budel is ingetrokken. Het verzoek kwam van de aanvrager zelf.

De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 494524. Dit besluit is definitief en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

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