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Vergunning Rijksweg 2 Budel ingetrokken
Vandaag om 10:05
De vergunningaanvraag voor Rijksweg 2 in Budel is op verzoek van de aanvrager ingetrokken.
De gemeente Cranendonck heeft op 10 juli 2026 bevestigd dat de vergunningaanvraag voor locatie Rijksweg 2 in Budel is ingetrokken. Het verzoek kwam van de aanvrager zelf.
De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 494524. Dit besluit is definitief en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.
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