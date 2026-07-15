Boomkap aangevraagd aan Lauwerszeeweg in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om een boom te kappen op Lauwerszeeweg 2 in Eindhoven. De aanvraag werd ontvangen op 12 juli en betreft een kennisgeving zonder bezwaarmogelijkheid.

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De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Lauwerszeeweg 2. Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006530. Deze werd ingediend op 12 juli 2026.

De vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag.