Exploitatievergunning aangevraagd voor Eethuis Nazli in Eindhoven

Horecabedrijf Eethuis Nazli heeft een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning. Het betreft de locatie aan de Schubertlaan 2 in Eindhoven. De aanvraag is op 10 juli 2026 ontvangen.

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Het horecabedrijf Eethuis Nazli, gevestigd aan de Schubertlaan 2 in Eindhoven, heeft een vergunning aangevraagd om te mogen exploiteren. De aanvraag is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006577.

De exploitatievergunning betreft activiteiten volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De aanvraag is op 10 juli 2026 binnengekomen, maar ligt niet ter inzage. Op dit moment kan hiertegen nog geen bezwaar worden gemaakt.