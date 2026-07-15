Beslistermijn verlengd voor versteviging ondergrond in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag om de fundering te verstevigen op de Verwersstraat verlengd. Dit uitstel duurt zes weken en de uiterste beslisdatum is nu 25 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op de adressen Verwersstraat 44 en 42 in Den Bosch. Het gaat om werkzaamheden aan de fundering van een rijksmonument en het uitvoeren van andere niet-bouwkundige activiteiten.

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