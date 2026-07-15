Regelbare stuw met vislift aangevraagd in Asten

In Asten is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een regelbare stuw met vislift. Dit werd op 8 juli 2026 gemeld bij de gemeente. Het gaat om een stuw met een capaciteit van 275 liter.

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De aanvraag betreft de aanleg van een stuw die regelbaar is en voorzien van een vislift. Zo’n vislift helpt vissen om stroomopwaarts te zwemmen langs een stuw, die normaal een obstakel vormt. Het project heeft kenmerk 2026070801491.

Op dit moment gaat het alleen om een melding van de aanvraag. In een later stadium zal de gemeente aangeven hoe belanghebbenden kunnen reageren op de ontwerpvergunning of het besluit. De exacte locatie kan bekeken worden via de kaart op de website van de gemeente.