Oplaadparkeerplaatsen voor elektrische auto's verdwijnen in Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft besloten twee oplaadparkeerplaatsen aan de Vierhoven in Terheijden in te trekken. De plekken zijn niet geschikt voor het plaatsen van een laadpaal.

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De parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen bij huisnummer 14 in de Vierhoven in Terheijden worden opgeheven. Het bord dat aangeeft dat hier een oplaadpunt is, wordt verwijderd. De gemeente Drimmelen heeft dit besluit genomen omdat het technisch niet mogelijk is om op deze plekken een laadpaal te plaatsen.

De maatregel is bedoeld om de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid te waarborgen. De parkeerplaatsen liggen binnen de bebouwde kom van Terheijden en vallen onder het beheer en onderhoud van de gemeente Drimmelen.