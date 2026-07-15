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Vergunning voor isolatie en gelaagd glas in Drimmelen

Vandaag om 10:10

De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor isolatie van de begane grond vloer en het plaatsen van gelaagd glas op een woning aan de Stationsweg.

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Op 24 juni 2026 heeft de gemeente Drimmelen een vergunning verleend voor werkzaamheden aan een woning aan de Stationsweg 19. Het gaat om het isoleren van de begane grond vloer en het plaatsen van gelaagd glas. Deze maatregelen vallen onder bouwactiviteiten binnen het omgevingsplan.

De vergunning is bedoeld om veranderingen aan het pand mogelijk te maken. Gelaagd glas wordt vaak gebruikt vanwege extra stevigheid en isolatie. Dit soort werkzaamheden kan impact hebben op de directe omgeving.

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