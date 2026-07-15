17 nieuwe appartementen gepland aan Brabantstraat in Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor de bouw van 17 appartementen aan de Brabantstraat in Terheijden. De vergunning werd op 24 juni toegekend.

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Het besluit betreft de locatie Brabantstraat 22 tot en met 32B en omvat drie activiteiten: het afwijken van regels in het Omgevingsplan, een bouwactiviteit en een technische bouwactiviteit. De gemeente maakte het besluit bekend onder zaaknummer 2026-0339.

De aanvraag voor de bouw van de appartementen was nodig om toestemming te krijgen voor het bouwen en afwijken van bestaande regels. Dit kan invloed hebben op de directe omgeving van de Brabantstraat. Het project biedt ruimte voor nieuwe woongelegenheid in Terheijden.