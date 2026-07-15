Renovatie voorgevel monument in Kaatsheuvel goedgekeurd

De gemeente heeft toestemming verleend voor het renoveren van de voorgevel van een gemeentelijk monument aan de Peperstraat in Kaatsheuvel.

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Het gaat om het pand op Peperstraat 1 A, een gemeentelijk monument. De vergunning voor deze renovatie is op maandag 13 juli 2026 verzonden. Dit betekent dat de eigenaar de plannen nu mag uitvoeren.

De renovatie betreft alleen de voorgevel van het gebouw. Het pand heeft een monumentale status, waardoor aanpassingen zorgvuldig moeten gebeuren om het historische karakter te behouden.