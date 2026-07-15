Melding grondgebruik in Loon op Zand afgehandeld

De gemeente Loon op Zand heeft een melding afgehandeld over het gebruik van grond of baggerspecie. Het gaat om een locatie in Loon op Zand en de melding is op 13 juli 2026 afgerond.

Gevonden voor jou

De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat inhoudt dat grond of baggerslib wordt gebruikt op een bepaalde plek, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen. Dit heeft effect op de bodem en het milieu en moet daarom worden gemeld.

De melding, gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00018334, ligt niet ter inzage. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.