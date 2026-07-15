Nieuw reglement voor gemeenteraad Loon op Zand vastgesteld

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft een nieuw reglement goedgekeurd. Dit reglement, dat op 28 mei 2026 is vastgesteld, bevat regels voor vergaderingen en werkzaamheden van de raad.

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Het nieuwe Reglement van Orde van de gemeenteraad van Loon op Zand vervangt de versie uit 2019. Het reglement regelt onder meer hoe vergaderingen worden voorbereid, georganiseerd en geleid. Ook bevat het bepalingen over de rol van de voorzitter, de griffier en de wethouders tijdens de vergaderingen.

Daarnaast zijn er uitgebreide richtlijnen voor onderwerpen als stemprocedures, geheimhouding en het recht van inwoners om tijdens vergaderingen het woord te voeren. Het reglement is vanaf 28 mei 2026 van kracht.