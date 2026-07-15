Vergunning aangevraagd voor buurtfeest in Kaatsheuvel

Bewoners van Driestapelenhof in Kaatsheuvel hebben een vergunning aangevraagd voor hun jaarlijkse buurtfeest. Het evenement staat gepland op zaterdag 26 september 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het buurtfeest is op 3 juni 2026 ingediend. Het feest zal plaatsvinden aan de Driestapelenhof in Kaatsheuvel. Het zaaknummer van de aanvraag is Z260000712.

Tijdens het buurtfeest komen bewoners van de straat samen om te genieten van een gezellige dag. De aanvraag is nog in behandeling bij de gemeente Loon op Zand.